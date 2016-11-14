Samsung Galaxy S7 черный бриллиант в GalaxyStore

Переписка с друзьями, родственниками, удобные приложения для ведения ежедневных дел и многое другое помогает нам проживать яркую жизнь и одновременно держать всё под контролем. Мобильные технологии превзошли все ожидания и достигли технологических высот. В каждом новом смартфоне есть своя изюминка и фишка. Один телефон сможет делать самые качественные фото не используя при этом много памяти, а второй этого не сможет, но порадует юзера приятным интерфейсом и навороченными функциями. Есть ли смартфон, который соберет в себе всё самое лучшее? Создатели седьмого поколения Samsung Galaxy постарались создать совершенный телефон, который станет верным товарищем на сложном пути и поможет решить любые возникшие проблемы. И что радует, он уже доступен в сети фирменных магазинов Samsung - https://galaxystore.ru/catalog/mobile/smartphone/galaxy-s7/black/ . Смотря на множество обзоров и мнений, корейская компания справилась с поставленной задачей и создала именно то, что надо!

Особенности смартфона

Каждый человек особенный и по своему уникальный. У каждого разные интересы, предпочтения и решения той или иной ситуации. Разработчики Samsung Galaxy S7 подошли к вопросу индивидуальности в концепте новой модели очень тщательно и преподнесли ее пользователям в лучшем виде. Смартфон - это больше не простой телефон для разговоров, а девайс, который исполнит желание и раскрасит серую рутину. Особенности:

Слегка изогнутый корпус;



Система андроид;



4 гигабайта оперативной памяти;



Процессор нового поколения;



Камера 12 Мп.



Благодаря такому изогнутому корпусу смартфона, он свободно и надежно лежит в руке. Несмотря на размеры и вес, пользоваться им приятно и удобно.

Система андроид уже давно стала любимицей среди пользователей таких девайсов. Зайдя в Play Market, можно скачать множество приложений, которые не только улучшат интерфейс, но и персонализируют его. Живые обои, приложения, игры - всё это доступно для скачивания на смартфон с первого включения. За счет большей емкости памяти, приложения не будут тормозить и вылетать, а места останется еще много.

Камера 12 Мп позволяет делать качественные фото в любое время дня и в любую погоду. Вспышка и разнообразные функции сделают картинку лучше и красочней.

Где купить?

Пройдя по этой ссылке https://galaxystore.ru/catalog/mobile/smartphone/galaxy-s7/black/ откроется каталог, в котором доступен заказ Samsung Galaxy S7 черный бриллиант. Galaxy Store является официальным представителем Samsung и представляет только актуальные цены и технику.