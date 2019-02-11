Вице-президент США Майк Пенс: Мадуро остается у власти благодаря помощи Кубы

Как говорит Мадуро, венесуэльские военнослужащие отворачиваются от вновь избранного президента. Однако, поддержку своего народа «диктатор» уже потерял. Таково мнение Пенса.



Вице-президент США считает, что "Единственный способ, которым он еще может удержаться у власти, - это помощь, которую он получает от коммунистов на Кубе". Он добавил, что именно кубинские лидеры - «настоящие империалисты в Западной Венесуэле», а далеко не американские.

Текст: Т. Сокот



