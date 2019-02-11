Вице-президент США Майк Пенс: Мадуро остается у власти благодаря помощи Кубы
11.02.2019 12:10 / Происшествия / Прочли: 283 человек
Обратим внимание, что венесуэльский лидер Николас Мадуро остается у власти. Он смог ее удержать с помощью Кубы. Это заявление принадлежит вице-президенту Соединенных Штатов в ходе его выступления во Флориде.
Как говорит Мадуро, венесуэльские военнослужащие отворачиваются от вновь избранного президента. Однако, поддержку своего народа «диктатор» уже потерял. Таково мнение Пенса.
Вице-президент США считает, что "Единственный способ, которым он еще может удержаться у власти, - это помощь, которую он получает от коммунистов на Кубе". Он добавил, что именно кубинские лидеры - «настоящие империалисты в Западной Венесуэле», а далеко не американские.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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