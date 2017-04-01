В результате массовой драки со стрельбой на Кубани погибли два человека

Два человека погибли, еще трое в числе пострадавших в результате массовой драки с применением огнестрельного оружия, Кавказский район Кубани. О случившемся общественность проинформировал в правоохранительных органах Краснодарского края.







Текст сообщения носит следующий характер: - "в результате драки, которая произошла в станице Казанской, один человек погиб на месте, еще один - по пути в больницу. Также в больнице находятся трое пострадавших".





О происшествии известно, что молодой человек, который открыл стрельбу, уже задержан. Он дает показания.





В СМИ о случившемся сказано, что "по предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве после ДТП".





Последствия массовой драки со стрельбой прокомментировал глава Кавказского района Виталий Очкаласов, сообщив о том, что трое пострадавших в настоящий момент находятся в больнице. Он так об этом сказал: - "Они сейчас под наблюдением. Подробнее об их состоянии можно будет сказать позднее".





Текст:

Т. Сокот



