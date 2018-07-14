Израиль в ночь на субботу атаковал объекты ХАМАС, которые расположены в секторе Газа

В общем, всего боевики ХАМАС запустили порядка 31 ракетный заряд. Шесть из них перехватила противоракетная система "Железный купол".



Обратим внимание на тот момент, что палестинские СМИ обвиняют Израиль в том, что одна из ракет все-таки попала в лагерь беженцев.

Несколько слов об ударах Израиля. Это ответ на ранение офицера израильской армии гранатой, которую бросил пятнадцатилетний палестинец. Позже его убили.

Текст: Т. Сокот



