Испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin Galactic прошли успешно

Американской компании Virgin Galactic удалось провести первый пробный полет новой модели суборбитального космического корабля, который предназначен для туристов. Испытание происходило в Мохаве, штат Калифорния.







Событие прокомментировала пресс-служба фирмы Virgin Galactic, сообщив, что это был успешный тест космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Кстати, корабль все время - от взлета и до посадки был пристыкован к носителю WhiteKnightTwo. В общей сложности аппараты находились в воздухе 3 часа 43 минуты.





Так, на борту SpaceShipTwo находились два пилота. Что касается WhiteKnightTwo - число летчиков было такое же и еще находился бортинженер.





Пресс-служба фирмы Virgin Galactic сообщила, что корабль WhiteKnightTwo с пристыкованным к нему аппаратом Unity – это "летающая аэродинамическая труба".





Несколько слов о состоявшемя полете. Он собрал как сообщила компания-производитель "гору данных, выяснить, что работало хорошо, а что можно улучшить к следующему испытанию". Дальше эту информацию необходимо проанализировать, так как, возможно, последуют новые полеты WhiteKnightTwo и Unity в спаренном состоянии. Сейчас не может быть и речи о самостоятельном полете Unity.





Напомним об уроках катастрофы двухлетней давности. Модель Unity была представлена в феврале текущего года. Она создавалась взамен образца, разбившегося приблизительно полтора года назад. Космолет продемонстрирован не только специалистам, но и журналистам, а также потенциальным клиентам Virgin Galactic. Мероприятие проходило в одном из ангаров испытательного центра, рядом с Лос- Анджелесом, штат Калифорния. Владельцем компании является британский миллиардер Ричард Брэнсон. Кстати, тогда вместо символической бутылки шампанского о борт космического корабля годовалая дочь Брэнсона не без какой-либо помощи взрослых разбила бутылочку молока.





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Т. Сокот



