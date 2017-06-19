Британские СМИ озвучили фамилию лондонского террориста

Мужчину, которого арестовали по подозрению в реализации террористической атаки в Финсбери-парк в столице Великобритании, зовут Даррен Осборн. Ему 47 лет, и он родился в городе Кардифф в графстве Уэльс.



Напомним, накануне в Лондоне неизвестный на автомобиле протаранил толпу людей в парке Финсбери в северной части города. Произошел инцидент ранним утром возле расположенных в зеленой зоны мечети и Мусульманского благотворительного дома. Люди как раз расходились после свершения молитвы, когда в них врезался на большой скорости белый микроавтобус. Нападавшего повалили на землю сами правоверные, которых по причине рамадана в мечети было много, и удерживали в горизонтальном положении до приезда силовиков. При аресте он находился в шоковом состоянии, истерично смеялся и кричал: «Я хочу убить всех мусульман!» Сейчас адекватность задержанного проверяют психиатры.

Вследствие инцидента один человек погиб, еще около десятка получили разные увечья. Все потерпевшие – мусульмане.

Текст: Е. Скобелева