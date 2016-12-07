В Кемеровской области столкнулись две машины и автобус, погибли пассажиры внедорожника

Предварительно установлено, что водитель «Mitsubishi» не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и ударилась в автобус «НефАЗ». После этого иномарка Pajero врезался в легковушку, что ехала за ней.



В аварии погибли два пассажира «Mitsubishi Pajero», водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован. Травмы получили одна пассажирка автобуса и водитель «Honda Civic».

Полицейские выясняются причины происшествия на дороге. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Текст: Е. Скобелева