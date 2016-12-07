В Кемеровской области столкнулись две машины и автобус, погибли пассажиры внедорожника
Утром 6 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» в Юргинском районе, недалеко от деревни Большой Улус, столкнулись рейсовый автобус «НефАЗ», внедорожник «Mitsubishi Pajero» и легковушка «Honda Civic». В этом ДТП два человека погибли на месте и трое пострадали, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Предварительно установлено, что водитель «Mitsubishi» не
справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и
ударилась в автобус «НефАЗ». После этого иномарка Pajero врезался в легковушку, что ехала за ней.
В аварии погибли два пассажира «Mitsubishi Pajero», водитель
получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован. Травмы получили
одна пассажирка автобуса и водитель «Honda Civic».
Полицейские выясняются причины происшествия на дороге. Вероятно,
будет возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
Текст: Е. Скобелева