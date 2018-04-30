В Афганистане в ходе антитеррористических операций уничтожили более 460 террористов

В заявлении, которое обнародовано на официальном сайте министерства, сказано, что правительственными силами только за прошедшую неделю, проведено 105 совместных антитеррористических операций. Они проводились на территории 13 провинций: Урузган, Гильменд, Фарах, Джаузджан, Фаряб, Бадахшан, Тахар, Забул, Кандагар, Логар, Герат, Майдан Вардак и Нангархар.







В министерстве сообщили, что ранен 251 террорист, еще 49 боевиков захватили в плен. Изъят удалось 20 видов оружия, 90 бомб, боеприпасы.

Текст: Т. Сокот



