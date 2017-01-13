Папа Франциск: страдающим от холодов нужно помочь
13.01.2017 13:43 / Происшествия / Прочли: 222 человек
В свою очередь папа римский Франциск распорядился, чтобы круглосуточно держали открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом. Он принял решение раздать бесплатно десятки утепленных спальных мешков.
Папа Франциск обратился к паломникам, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, с традиционной воскресной проповедью "Ангел небесный". Понтифик обратился к пастве, чтобы они вместе молились с ним за тех, кто "без крова переживает эти морозные дни". Римский первосвященник выразил надежду на то, что "Господь согреет не только замерзших, но и сердца человеческие".
Во многих греческих школах, в том числе и в столичном регионе, отменили первый учебный день после зимних каникул. Власти некоторых регионов Сербии заявили о том, что они готовы временно прекратить занятия в школах.
Прогнозы синоптиков следующие: Во многих регионах прогнозы европейских метеорологов до сих пор неутешительны.
Чешские синоптики утверждают, что в ближайшие дни температура на территории страны опуститься ниже минус 20 градусов.
Так, в Италии прогнозы указывают на то, что ожидается еще более сильное похолодание на Апеннинах как раз в середине месяца, именно между 11 и 15 января.
Очень схожи в своих суждениях специалисты из Болгарии и Словакии. Они считают, что холодная погода с сильным ветром и периодическими снегопадами сохранится в этих странах до конца января.
Кстати, особенно оптимистичны сербские метеорологи. Они считают, что 9 января был последний день, когда в Сербии сохранились такие морозы. С 10-го числа температура начала постепенно повышаться.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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