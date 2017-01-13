Папа Франциск: страдающим от холодов нужно помочь

Папа Франциск обратился к паломникам, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, с традиционной воскресной проповедью "Ангел небесный". Понтифик обратился к пастве, чтобы они вместе молились с ним за тех, кто "без крова переживает эти морозные дни". Римский первосвященник выразил надежду на то, что "Господь согреет не только замерзших, но и сердца человеческие".







Во многих греческих школах, в том числе и в столичном регионе, отменили первый учебный день после зимних каникул. Власти некоторых регионов Сербии заявили о том, что они готовы временно прекратить занятия в школах.





Прогнозы синоптиков следующие: Во многих регионах прогнозы европейских метеорологов до сих пор неутешительны.





Чешские синоптики утверждают, что в ближайшие дни температура на территории страны опуститься ниже минус 20 градусов.





Так, в Италии прогнозы указывают на то, что ожидается еще более сильное похолодание на Апеннинах как раз в середине месяца, именно между 11 и 15 января.





Очень схожи в своих суждениях специалисты из Болгарии и Словакии. Они считают, что холодная погода с сильным ветром и периодическими снегопадами сохранится в этих странах до конца января.





Кстати, особенно оптимистичны сербские метеорологи. Они считают, что 9 января был последний день, когда в Сербии сохранились такие морозы. С 10-го числа температура начала постепенно повышаться.





Текст: Т. Сокот



