Джон Литтлтон о своих жизненных обстоятельствах – последствия поездки в Данию
09.11.2020 11:17 / Общество / Прочли: 467 человек
Джон Литтлтон, который вернулся из деловой поездки в Данию в пятницу, говорит, что он поступил бы иначе, если бы знал, как правила повлияли бы на его семью.
«Я был в Дании по делам. Обратный рейс был в пятницу днем. В пятницу утром мой коллега сообщил мне, что Дания снова внесена в список с ограничениями. Я предполагал, что мне придется изолироваться на две недели. Официального контакта не было.
Вернувшись домой, я начал самоизолироваться. В субботу утром пропустил звонок из службы розыска, которые сказали, что позвонят мне в воскресенье. Вчера вечером ко мне домой приехали двое полицейских. Они зачитали заявление, в котором всем домочадцам рекомендуется изолироваться на две недели. Это было довольно неоднозначно - но в полиции сказали, что в противном случае нас оштрафуют.
И мой сын, и его партнер сейчас не могут ходить на работу. Она учитель, он работает продавцом электротоваров. Его отсутствие на работе формирует реальные проблемы.
Когда объявляли о ситуации в Дании, не предполагалось, что всему дому придется самоизолироваться. Если бы он сказал это, я бы поступил иначе - возможно, я бы остался там или изолировался в другом месте, возвращаясь домой.
Я просто не понимаю, почему принимаются такие крайние меры. Я не был на севере Дании и следовал всем правилам социального дистанцирования, находясь там. Дания вводит только местные ограничения.
Почему я не могу просто пройти тестирование, чтобы остальные члены семьи могли продолжать работу? Как обычно, вся ситуация решается бессистемно, без особых размышлений ".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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