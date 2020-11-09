Джон Литтлтон о своих жизненных обстоятельствах – последствия поездки в Данию





«Я был в Дании по делам. Обратный рейс был в пятницу днем. В пятницу утром мой коллега сообщил мне, что Дания снова внесена в список с ограничениями. Я предполагал, что мне придется изолироваться на две недели. Официального контакта не было.

Вернувшись домой, я начал самоизолироваться. В субботу утром пропустил звонок из службы розыска, которые сказали, что позвонят мне в воскресенье. Вчера вечером ко мне домой приехали двое полицейских. Они зачитали заявление, в котором всем домочадцам рекомендуется изолироваться на две недели. Это было довольно неоднозначно - но в полиции сказали, что в противном случае нас оштрафуют.

И мой сын, и его партнер сейчас не могут ходить на работу. Она учитель, он работает продавцом электротоваров. Его отсутствие на работе формирует реальные проблемы.

Когда объявляли о ситуации в Дании, не предполагалось, что всему дому придется самоизолироваться. Если бы он сказал это, я бы поступил иначе - возможно, я бы остался там или изолировался в другом месте, возвращаясь домой.

Я просто не понимаю, почему принимаются такие крайние меры. Я не был на севере Дании и следовал всем правилам социального дистанцирования, находясь там. Дания вводит только местные ограничения.

Почему я не могу просто пройти тестирование, чтобы остальные члены семьи могли продолжать работу? Как обычно, вся ситуация решается бессистемно, без особых размышлений ".

Текст: Т. Сокот



