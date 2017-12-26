В результате ДТП под Оренбургом сгорели 4 человека

Это было ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Трагедия случилась в ночь на 26 декабря, 218 километр автотрассы Оренбург-Орск, территория Кувандыкского района.



Предварительная версия случившегося заключается в том, что автомобиль Renault оказался на встречной полосе, где он столкнулся с грузовиком Freightliner.

Все четверо людей, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Кстати, их автомобиль полностью сгорел.

Текст: Т. Сокот



