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В результате ДТП под Оренбургом сгорели 4 человека

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В результате ДТП под Оренбургом сгорели 4 человека

26.12.2017 10:27 / Происшествия / Прочли: 205 человек

Случившееся прокомментировали в МВД по Оренбургской области, заявив о том, что погибели 4 человек. 

Это было ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Трагедия случилась в ночь на 26 декабря, 218 километр автотрассы Оренбург-Орск, территория Кувандыкского района. 
Предварительная версия случившегося заключается в том, что автомобиль Renault оказался на встречной полосе, где он столкнулся с грузовиком Freightliner. 
Все четверо людей, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Кстати, их автомобиль полностью  сгорел.
Текст: Т. Сокот 

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Источник: LadyVenus.ru
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