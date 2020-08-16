Доктор Мясников: страх – это одна из причин заражения коронавирусом





"Когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", - заявил Мясников.

Доктор говорит, что стресс "тратит гормоны" человека. В итоге у организма нет сил на поддержать иммунитет. Он утверждает, что эта гипотеза подтверждена многочисленными исследованиями ученых.

Обратим внимание на тот факт, что исследователи уже выяснили, что подвергавшиеся запугиванию грызуны болели чаще и тяжелее, нежели те, что не подвергались стрессу.

Текст: Т. Сокот



