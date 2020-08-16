Доктор Мясников: страх – это одна из причин заражения коронавирусом
16.08.2020 16:22 / Общество / Прочли: 455 человек
Интересно мнение главврача 71-й московской клинической больницы, телеведущего Александра Мясникова. Он назвал одну из причин подверженности организма заражению коронавирусом. Это страх.
"Когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", - заявил Мясников.
Доктор говорит, что стресс "тратит гормоны" человека. В итоге у организма нет сил на поддержать иммунитет. Он утверждает, что эта гипотеза подтверждена многочисленными исследованиями ученых.
Обратим внимание на тот факт, что исследователи уже выяснили, что подвергавшиеся запугиванию грызуны болели чаще и тяжелее, нежели те, что не подвергались стрессу.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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