В результате обрушении здания в штате Монтана пострадали люди - более 50 человек

В результате частичного обрушения здания, штат Монтана, пострадали более 50 человек. Это сообщение принадлежит представителям медицинского центра города Калиспелл.







Напомним, что инцидент случился в лесном поселке рядом с населенным пунктом Лейксайд. Известно, что обвалилась часть балкона летнего коттеджа. К сожалению, на нем находились несколько десятков человек.





Пострадавших госпитализировали. Некоторых доставляли в больницу на вертолетах.





Медицинский центр обнародовал следующую информацию: - "два пациента находятся в критическом состоянии".





Представители местного пожарного управления проинформировали общественность, что в числе пострадавших дети и пожилые люди. Некоторые из них тяжело травмированы.





Что касается причины обрушения, она неизвестна.





Правоохранительные органы заняты расследованием происшествия.





Текст: Т. Сокот