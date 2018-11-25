Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Орловской области - погибли четыре человека

Речь идет о крупном дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля, который столкнулся с пассажирским автобусом.



В результате этой аварии погибли сразу четыре человека.

Известно, что в пассажирском автобусе находилось более 20 пассажиров. Они не пострадали.

Однако, в результате этой аварии погибли люди – это водитель и трое пассажиров машины Volkswagen.

Случившееся прокомментировали представители пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Орловской области. Они обратили внимание общественности на следующий момент: «По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген Пассат» двигался в сторону Орла и вылетел на встречку, где произошло столкновение легковушки по касательной с рейсовым автобусом ПАЗ «Орёл-Ливны» и последующим столкновением легкового автомобиля с фурой «Даф»».

Текст: Т. Сокот



