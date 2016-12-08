Актер Леонардо ди Каприо рассказала новому президенту США, как развивать экономику страны

На встрече в центре «Trump Tower» артист и глава государства поговорили о защите окружающей среды и развитии экономики.



Ди Каприо и руководитель его фонда Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) Терри Тамминен в иллюстрированной презентации рассказали Дональду Трампу, его дочери Иванке и команде миллиардера об использовании возобновляемой чистой энергии. По словам актера, создание новой инфраструктуры поможет создать миллионы рабочих мест в Штатах.

Кстати, ранее сообщалось, что Трамп назначил на пост главы Агентства по охране окружающей среды (EPA) генпрокурора штата Оклахома Скотта Пруитта. Этом назначение многие восприняли как намерение Трампа закрыть климатические программы, начатые при Бараке Обаме.

Текст: Е. Скобелева