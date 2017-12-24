Власти Индонезии: на Бали специалистами зафиксировано новое извержение вулкана

Речь идет о новом извержение вулкана, которое специалисты зафиксировали на индонезийском острове Бали.







Обнародовано распространенное заявление официального представителя по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Оно носит следующий характер: - "не беспокоиться в связи с этим, поскольку активизация вулкана может случаться часто".





Он обратил внимание на то, что "предупреждение об опасности [извержения] сохраняется".





Так, вулкан настолько активен, что выбросил пепел на высоту в пределах 2,5 км. Он расположен приблизительно в 70 км от горы. Что касается международного аэропорта Нгурах-Рай, он продолжает работу в штатном режиме, информируют общественность его представители.





Напомним, что накануне случившегося президент Индонезии Джоко Видодо побывал на Бали. Здесь он провел выездное заседание правительства. Глава государства в ходе встречи заявил следующее: - "мы хотим показать, что остров остается безопасным местом, где можно провести иностранным туристам последние дни уходящего года. Вулкан не представляет опасности".





Предварительные подсчеты таковы, что убыток туристического сектора по причине активизации вулкана с сентября текущего года составил приблизительно $1,2 млрд. Напомним, что в конце ноября на трое суток закрыли аэропорт Бали. Власти многих стран рекомендовали гражданам, чтобы они отказались посещать этот остров.





Текст: Т. Сокот



