Происшествие в Швейцарии: ранены пять человек бензопилой

По меньшей мере ранены оказались пять человек. Серьезные ранения у двоих из них. Это было нападение неизвестного мужчины в городе Шаффхаузене.







К этому времени нападавшего идентифицировали, однако не задержали. В полиции считают, что это нападение не было терактом.





Известно, что это нападение совершил человек, который в качестве оружия использовал цепную пилу.





В результате случившегося оцепили центр города. Полиция занята операцией по нейтрализации злоумышленника.





Blick, ссылаясь на свидетельства очевидцев, видевших человека с бензопилой и пострадавшего пожилого мужчину, которого сопровождали двое спасателей, утверждает, что злоумышленника тщательно ищут.

Информацию Blick подтвердил официальный представитель местной полиции. Здесь сообщили, что нападавшего идентифицировали, однако пока не задержали.





В полиции считают, что это нападение не было терактом.





Стражи порядка обратились к местным жителям и предупредили их , что необходимо соблюдать бдительность.





В СМИ обнародована информация Швейцарского телеграфного агентства (ATS). Здесь сообщили, что "крупные силы полиции мобилизованы для розыска человека, ранившего нескольких лиц". В этой операции задействованы сразу несколько машин скорой помощи, вертолеты спасательной службы.





Текст: Т. Сокот



