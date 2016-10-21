Покупка недвижимости в Московской области: обзор районов и цен

Объявления сайта Найдидом показывают, недвижимость в Московской области стоит в среднем в 88 тысяч рублей за метр квадратный. В то время, как в Москве — в 199,7 тысяч рублей. Средняя же стоимость объекта недвижимости в области составляет 5 млн рублей.

Где в Московской области покупать недвижимость

Спрос на жилье наблюдается во всех частях области. Тем не менее, наиболее популярными сегодня считаться следующие районы.

Новорижское шоссе. Его основные достоинства — благоприятная экологическая среда, высокое качество дорог и транспортная доступность. До Москвы отсюда можно доехать в среднем за 50 минут. При этом дорога будет проходить мимо живописных и красивых мест. В этом районе на сегодняшний день возводится около 50 объектов многоэтажной застройки. Стоимость жилья здесь — 97 тысяч рублей за квадратный метр.

Однокомнатная квартира в новом комплексе на Новорижском шоссе обойдется примерно в 1,9 млн рублей. Жилье на вторичном рынке стоит немного дороже — в среднем 2,3 млн рублей.

Киевское шоссе. У проживающих здесь людей на то, чтобы добраться до МКАД, уходит чуть больше часа. Главное достоинство этого района заключается в том, что он окружен хвойными лесами и чистыми водоемами. При этом социальная инфраструктура здесь тоже развита неплохо. Следует обратить внимание на то, что объекты недвижимости, расположенные на Киевском шоссе ближе к МКАД пользуются меньшей популярностью из-за их близости к аэропорту Внуково. Стоимость квартир в соответствующем направлении может различаться в зависимости от года постройки и типа дома. Ну а средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет 2,8 млн рублей.

Ленинградское шоссе. Этот район начал пользоваться спросом относительно недавно. Сегодня же потенциальные покупатели высоко ценят такие его преимущества как хорошая экология и развитая инфраструктура. Главный недостаток Ленинградского шоссе — чрезмерно загруженная трасса. Как на первичном, так и вторичном рынках недвижимости однокомнатная квартира обойдется примерно в 1,9 млн рублей.

Ярославское шоссе. Этот район может похвастаться хорошим железнодорожным сообщением. Благодаря регулярно курсирующей электричке добраться от таких городов как Пушкино, Болшево или Мытищи до центра столицы можно в течении часа. Стоимость жилья тут также сравнительно не высокая. Однокомнатная квартира на Ярославском шоссе обойдется в среднем в 2,1 млн рублей.

Калужское шоссе. Этот район пользуется популярностью у поклонников загородных домов и коттеджей. Инфраструктура здесь пока еще развита мало, но постепенно улучшается. С каждым годом в этом районе появляется все больше школ, развлекательных учреждений, спортивных комплексов, ресторанов и кафе. Стоимость жилья здесь — в среднем 93 тысячи рублей за квадратный метр. Обойдется же среднестатистический объект недвижимости примерно в 5,6 млн рублей.

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