Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Покупка недвижимости в Московской области: обзор районов и цен

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

Покупка недвижимости в Московской области: обзор районов и цен

21.10.2016 16:01 / Финансы / Прочли: 140 человек

Московская область в отличии от столицы России может похвастаться более демократичными ценами на жилье.

Объявления сайта Найдидом показывают, недвижимость в Московской области стоит в среднем в 88 тысяч рублей за метр квадратный. В то время, как в Москве — в 199,7 тысяч рублей. Средняя же стоимость объекта недвижимости в области составляет 5 млн рублей.

Где в Московской области покупать недвижимость

Спрос на жилье наблюдается во всех частях области. Тем не менее, наиболее популярными сегодня считаться следующие районы.

Новорижское шоссе. Его основные достоинства — благоприятная экологическая среда, высокое качество дорог и транспортная доступность. До Москвы отсюда можно доехать в среднем за 50 минут. При этом дорога будет проходить мимо живописных и красивых мест. В этом районе на сегодняшний день возводится около 50 объектов многоэтажной застройки. Стоимость жилья здесь — 97 тысяч рублей за квадратный метр.

Однокомнатная квартира в новом комплексе на Новорижском шоссе обойдется примерно в 1,9 млн рублей. Жилье на вторичном рынке стоит немного дороже — в среднем 2,3 млн рублей.

Киевское шоссе. У проживающих здесь людей на то, чтобы добраться до МКАД, уходит чуть больше часа. Главное достоинство этого района заключается в том, что он окружен хвойными лесами и чистыми водоемами. При этом социальная инфраструктура здесь тоже развита неплохо. Следует обратить внимание на то, что объекты недвижимости, расположенные на Киевском шоссе ближе к МКАД пользуются меньшей популярностью из-за их близости к аэропорту Внуково. Стоимость квартир в соответствующем направлении может различаться в зависимости от года постройки и типа дома. Ну а средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет 2,8 млн рублей.

Ленинградское шоссе. Этот район начал пользоваться спросом относительно недавно. Сегодня же потенциальные покупатели высоко ценят такие его преимущества как хорошая экология и развитая инфраструктура. Главный недостаток Ленинградского шоссе — чрезмерно загруженная трасса. Как на первичном, так и вторичном рынках недвижимости однокомнатная квартира обойдется примерно в 1,9 млн рублей.

Ярославское шоссе. Этот район может похвастаться хорошим железнодорожным сообщением. Благодаря регулярно курсирующей электричке добраться от таких городов как Пушкино, Болшево или Мытищи до центра столицы можно в течении часа. Стоимость жилья тут также сравнительно не высокая. Однокомнатная квартира на Ярославском шоссе обойдется в среднем в 2,1 млн рублей.

Калужское шоссе. Этот район пользуется популярностью у поклонников загородных домов и коттеджей. Инфраструктура здесь пока еще развита мало, но постепенно улучшается. С каждым годом в этом районе появляется все больше школ, развлекательных учреждений, спортивных комплексов, ресторанов и кафе. Стоимость жилья здесь — в среднем 93 тысячи рублей за квадратный метр. Обойдется же среднестатистический объект недвижимости примерно в 5,6 млн рублей.

Прогнозы и аналитика

Статистика на сайте 9r.ru свидетельствует — за последний год цены на недвижимость в Московской области снизились. Если во второй половине 2015 года средняя стоимость объекта недвижимости в этом регионе составляла 93 тысячи рублей, то сегодня она не превышает 88 тысяч. Тем не менее, специалисты прогнозируют остановку снижения цен на жилье в Московской области и их закрепление на достигнутой позиции.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В Антарктиде полярник провалился на снегоходе в трещину и погибВ Антарктиде полярник провалился на снегоходе в трещину и погиб
24.10.2016 00:05 / Происшествия
Американский полярный исследователь Гордон Гамильтон из Университета штата Мэн погиб в Австралии, сорвавшись ...
В Канаде самолёт рухнул прямо на кладбище В Канаде самолёт рухнул прямо на кладбище
24.10.2016 00:01 / В мире
Авиакатастрофа случилась вчера во второй половине дня....
Бельгийские кондитеры испекли самый большой эклер в миреБельгийские кондитеры испекли самый большой эклер в мире
23.10.2016 23:59 / В мире
Бельгийские кондитеры из города Вервье поставили новый мировой рекорд, приготовив гигантский эклер длиной 676,...
Голого Трампа продали с молотка за 21 тысячу долларовГолого Трампа продали с молотка за 21 тысячу долларов
23.10.2016 23:56 / Общество
Статуя обнаженного Дональда Трампа продана с аукциона за $21,8 тыс....
В дагестанском селе Кванада отменили режим КТОВ дагестанском селе Кванада отменили режим КТО
23.10.2016 22:36 / Происшествия
В дагестанском селе Кванада продолжалась спецоперация, длившаяся с 21 октября. Она оказалась серьезной. В резу...
Происшествие на Ямале: вертолет Ми-8 на борту с пассажирами совершил жесткую посадкуПроисшествие на Ямале: вертолет Ми-8 на борту с пассажирами совершил жесткую посадку
23.10.2016 22:22 / Происшествия
Всего на борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа. Это сообщение Росавиации....
В результате стрельбы в Торонто ранен один человек В результате стрельбы в Торонто ранен один человек
23.10.2016 20:25 / Происшествия
В полиции сообщили, что трое нападавших приблизились к автомобилю, который находился на улице. Как минимум оди...
В Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного паркаВ Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного парка
23.10.2016 18:59 / В мире
23 октября в Стране восходящего солнца среди белого дня один за другим прогремели два взрыва. Причиной од...
Телеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФТелеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФ
23.10.2016 18:47 / Происшествия
Телевизионный канал CNN сообщил о том, что хакер из США, скрывающийся под никнеймом The Jester (в пе...
В Москве Задорнову стало плохо прямо на сценеВ Москве Задорнову стало плохо прямо на сцене
23.10.2016 18:34 / Шоу-бизнес
Известный юморист Михаил Задорнов внезапно плохо себя  почувствовал во время выступления в столичном...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100