Игра мускулами: Минобороны РФ похвасталось самым большим количеством танков в мире
Российское оборонное ведомство заявило о самом большом количестве танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня в мире.
В министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что
Россия находится на первом месте впереди планеты всей по количеству находящихся
на вооружении танков, БМП и РСЗО. Такое громкое заявление накануне сделал
заместитель главы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.
Замминистра отчитался: «За пятилетку, с 2012-го по 2017 год,
в войска было поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и
автомобильной техники и четыре тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского
вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по
количеству танков, БМП и РСЗО», – отрапортовал Булгаков.
Кроме того, по словам заместителя министра, лишь в текущем
году на вооружение армии было принято свыше 80 образцов современной техники. «Я
имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб
тыла», – добавил Булгаков. По словам чиновника, на сегодняшний день доля
современных образцов вооружений и военной техники по закрепленной номенклатуре
составляет более чем 50%.
«Предпринимательства оборонно-промышленного комплекса и штатные
ремонтно-восстановительные органы, что тоже важно, довели исправность техники
до 98%. Все у нас в армии на ходу, все готово к использованию по назначению», –
резюмировал заместитель министра.
Текст: Е. Скобелева