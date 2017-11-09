Игра мускулами: Минобороны РФ похвасталось самым большим количеством танков в мире

В министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что Россия находится на первом месте впереди планеты всей по количеству находящихся на вооружении танков, БМП и РСЗО. Такое громкое заявление накануне сделал заместитель главы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

Замминистра отчитался: «За пятилетку, с 2012-го по 2017 год, в войска было поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и четыре тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО», – отрапортовал Булгаков.

Кроме того, по словам заместителя министра, лишь в текущем году на вооружение армии было принято свыше 80 образцов современной техники. «Я имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла», – добавил Булгаков. По словам чиновника, на сегодняшний день доля современных образцов вооружений и военной техники по закрепленной номенклатуре составляет более чем 50%.

«Предпринимательства оборонно-промышленного комплекса и штатные ремонтно-восстановительные органы, что тоже важно, довели исправность техники до 98%. Все у нас в армии на ходу, все готово к использованию по назначению», – резюмировал заместитель министра.

Текст: Е. Скобелева