Эрдоган заявил, что Запад не сделал «ничего хорошего» для Турции

По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, западные страны не сделали ничего хорошего для Турции, поэтому Анкара в дальнейшем намерена решать все свои проблемы самостоятельно. Об этом глава восточной республики сообщил во время своего выступления на церемонии присуждения научных званий в одном из высших учебных заведений страны.



«Запад не сделал для Турции ничего хорошего, — высказался с университетской трибуны Эрдоган. — Чего должна ждать от Запада Турция, если ее уже на протяжении 53 лет заставляют ожидать у дверей Евросоюза?»

При этом турецкий лидер заметил, что на фоне событий за последних три года Турция изменила свой «взгляд на происходящее и наметила для себя новый путь».

Ранее, 6 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, которая поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК), считающуюся в Турции террористической группировкой и запрещенную, является не иначе как пособником боевиков.

Текст: Е. Скобелева