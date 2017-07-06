В Пермском крае нашли заблудившегося в лесу 10-летнего мальчика
В лесу в Кудымкарском районе Пермского края потерялся 10-летний ребенок. Об этом в правоохранительные органы заявили его родители 4 июля. Следователи незамедлительно организовали проверку.
Днем того дня 10-летний
мальчик и его двоюродный 12-летний брат вместе с отцом первого пошли в лес
возле деревни Юньга собирать грибы. В лесном массиве ребенок отстал от отца и
потерялся. Мужчина до вечера самостоятельно искал сына, однако так и не нашел.
Около 22 часов родители
обратились в полицию с просьбой о помощи в поисках. Сотрудники МЧС и местные
жители выдвинулись в лес. Днем 5 июля спасателям удалось установить
местонахождение мальчика. Его отыскали в 5-ти километрах от деревни Юньга.
Ребенка осмотрели
медики заверили, что его жизни ничего не угрожает. Сам мальчик рассказал, что пытался
найти дорогу к дому, когда стемнело, он уснул под деревом, а утром снова начал
бродить по лесу.
Следователи
продолжают проверку обстоятельств данного случая. Ведь под реальную угрозу были
поставлены жизнь и здоровье несовершеннолетнего.
Текст:
Е. Скобелева