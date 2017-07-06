В Пермском крае нашли заблудившегося в лесу 10-летнего мальчика

Днем того дня 10-летний мальчик и его двоюродный 12-летний брат вместе с отцом первого пошли в лес возле деревни Юньга собирать грибы. В лесном массиве ребенок отстал от отца и потерялся. Мужчина до вечера самостоятельно искал сына, однако так и не нашел.



Около 22 часов родители обратились в полицию с просьбой о помощи в поисках. Сотрудники МЧС и местные жители выдвинулись в лес. Днем 5 июля спасателям удалось установить местонахождение мальчика. Его отыскали в 5-ти километрах от деревни Юньга.

Ребенка осмотрели медики заверили, что его жизни ничего не угрожает. Сам мальчик рассказал, что пытался найти дорогу к дому, когда стемнело, он уснул под деревом, а утром снова начал бродить по лесу.

Следователи продолжают проверку обстоятельств данного случая. Ведь под реальную угрозу были поставлены жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

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Е. Скобелева