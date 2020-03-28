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Подконтрольное Франции африканское СМИ распространило неприкрытый вброс о ЧВК «Вагнера»

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Подконтрольное Франции африканское СМИ распространило неприкрытый вброс о ЧВК «Вагнера»

28.03.2020 13:01 / Общество / Прочли: 474 человек

 Французские СМИ в Африке опубликовали очередной бездоказательный антироссийский материал, чтобы очернить ЧВК «Вагнера». 

Так, центральноафриканское издание «Corbeau News», напрямую связанное с сетью французских СМИ в Африке, заявило, что частная военная компания может быть связана с преступлениями над несовершеннолетними. Свидетельств своим голословным обвинениям издание не предоставило.

«Corbeau News» давно имеет сомнительную репутацию за свои публикации о ЧВК «Вагнера». Так, издание ранее утверждало, что ЧВК «Вагнера», не желая платить местным рыболовам, рыбачат самостоятельно. Примечательно, что присутствие ЧВК в стране было опровергнуто не только МИД и Минобороны РФ, но и российскими инструкторами, находящимися в стране в рамках мандата ООН для обучения сотрудников местных силовых структур.

Соответствующие надуманные инфоповоды активно используются французскими спецслужбами для создания нужного Парижу информационного фона. «Corbeau News» стало частью стратегии бежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского, что, как известно, в конечном итоге в 2018 году привело к печально известным событиям — гибели трех российских журналистов. Федеральное агентство новостей ранее в подробностях рассказывало о том, как это СМИ связано с Ходорковским и госструктурами Франции. (https://riafan.ru/1253591-put-smerti-ot-francuzskogo-urana-k-mestu-ubiistva-rossiyan-v-car)

Понятно, что новый наспех придуманный вброс был запущен в СМИ для продолжения информационной кампании. Обратить внимание на него можно лишь по одному поводу — в преступлениях, связанных с насилием над несовершеннолетними, не раз были уличены французские солдаты, задействованные в операции «Сангарис», и миротворцы миссии ООН в ЦАР MINUSCA.

 

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Источник: LadyVenus.ru
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