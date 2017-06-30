Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Третий человек в Ватикане среагировал на обвинения в педофилии, прозвучавшие в его адрес

Рейтинг: 2.0/5 (2 голосов)

Третий человек в Ватикане среагировал на обвинения в педофилии, прозвучавшие в его адрес

30.06.2017 18:30 / Общество / Прочли: 281 человек

«Я невиновен!» – утверждает 76-летний  казначей Ватикана, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними на его родине, в Австралии.

Третий по значению человек в Риме религиозном, казначей католической церкви Ватикана в сане кардинала Джордж Пелл на минувшей неделе был обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Громкие обвинения выдвинули высокому католическому сановнику на его родине – в Австралии. Якобы Пелл насиловал малолетних.

76-летний священнослужитель прокомментировал «гнусную клевету» в свой адрес. Кардинал возмущен обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в коих его уличают земляки-австралийцы, и опровергает их.

Сановник пожаловался журналистам, что вот уже на протяжении двух лет – а именно столько в Австралии идет расследование, главным фигурантом которого является Пелл, – на него льется поток грязной клеветы. Папа Римский Франциск в этой связи дал ватиканскому казначею отпуск, чтобы тот смог слетать в Австралию и разобраться с происходящим.

Джордж Пелл считается третьей по важности песоной города-страны Ватикана. На пресс-конференции он заявил присутствующим представителям СМИ, что «с нетерпением» ждет «дня, на который назначен суд». «Я не виновен в тех деяниях, в которых меня обвиняют. Сама мысль об сексуальном насилии вызывает во мне отвращение», – сказал кардинал.

В свою очередь полиция австралийского штата виктория в искренность слов духовного пастыря не верит и инкриминирует последнему домогательство. Многочисленные жалобы на растлителей в рясах поступили в местную прокуратуру. По информации зама комиссара полиции штата Виктория Шейн Паттон, кардиналу настойчиво рекомендовали явиться на мировой суд города Мельбурна 18 июля. Спустя неделю после заседания судьи примут решение, которою определит дальнейшую судьбу сановника.

Как сообщалось ранее, австралийские правоохранители расследуют причастность кардинала Пелла к сексуальным связям с малолетними, имевшими место несколько десятилетий тому назад. Следователи уточняют, что Пелл мог знать и покрывать преступления других священников. Напомним, отдельных сановников из Ватикана уже засудили за педофилию.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
ЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесьЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесь
07.07.2017 12:04 / Происшествия
Ранее в СМИ было сообщение о том, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли люди - три человека....
Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
07.07.2017 11:14 / В мире
Речь идет о телекоммуникационном спутнике консорциума Intelsat. Что касается возвращения нижней ступени ракеты...
На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожарНа востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар
07.07.2017 11:13 / Происшествия
На складе автомобильного салона произошел пожар: горели покрышки....
В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек
07.07.2017 11:12 / Происшествия
Представители полиции сообщили, что количество жертв увеличится....
Новостройки Новой МосквыНовостройки Новой Москвы
07.07.2017 10:58 / Общество
Территория, которая ранее принадлежала Подмосковью, значительно изменилась из-за растущих границ Москвы и прис...
Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчанияПевица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания
07.07.2017 10:18 / Шоу-бизнес / Видео
После продолжительного перерыва 30-летняя американская певица Кеша хочет вернуться на сцену. В последнее время...
Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем миреМобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире
07.07.2017 10:10 / В мире
Американская компания Qualcomm, производящая чипы, обратилась в Комиссию по международной торговле США с жалоб...
В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжилВ Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил
07.07.2017 09:58 / Происшествия
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту ...
Девятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседованияДевятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседования
07.07.2017 09:36 / Общество
С 2018 года для выпускников 9-х классов обязательным станет устное собеседование по русскому языку перед экзам...
У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сынУ певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын
07.07.2017 09:29 / Шоу-бизнес
Отпрыском знаменитости оказался 41-летний житель Валенсии Хавьер Санчес. Родство мужчин подтвердил тест на отц...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100