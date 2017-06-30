Третий человек в Ватикане среагировал на обвинения в педофилии, прозвучавшие в его адрес

Третий по значению человек в Риме религиозном, казначей католической церкви Ватикана в сане кардинала Джордж Пелл на минувшей неделе был обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Громкие обвинения выдвинули высокому католическому сановнику на его родине – в Австралии. Якобы Пелл насиловал малолетних.



76-летний священнослужитель прокомментировал «гнусную клевету» в свой адрес. Кардинал возмущен обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в коих его уличают земляки-австралийцы, и опровергает их.

Сановник пожаловался журналистам, что вот уже на протяжении двух лет – а именно столько в Австралии идет расследование, главным фигурантом которого является Пелл, – на него льется поток грязной клеветы. Папа Римский Франциск в этой связи дал ватиканскому казначею отпуск, чтобы тот смог слетать в Австралию и разобраться с происходящим.

Джордж Пелл считается третьей по важности песоной города-страны Ватикана. На пресс-конференции он заявил присутствующим представителям СМИ, что «с нетерпением» ждет «дня, на который назначен суд». «Я не виновен в тех деяниях, в которых меня обвиняют. Сама мысль об сексуальном насилии вызывает во мне отвращение», – сказал кардинал.

В свою очередь полиция австралийского штата виктория в искренность слов духовного пастыря не верит и инкриминирует последнему домогательство. Многочисленные жалобы на растлителей в рясах поступили в местную прокуратуру. По информации зама комиссара полиции штата Виктория Шейн Паттон, кардиналу настойчиво рекомендовали явиться на мировой суд города Мельбурна 18 июля. Спустя неделю после заседания судьи примут решение, которою определит дальнейшую судьбу сановника.

Как сообщалось ранее, австралийские правоохранители расследуют причастность кардинала Пелла к сексуальным связям с малолетними, имевшими место несколько десятилетий тому назад. Следователи уточняют, что Пелл мог знать и покрывать преступления других священников. Напомним, отдельных сановников из Ватикана уже засудили за педофилию.

Текст: Е. Скобелева