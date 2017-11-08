Техасский стрелок, устроивший бойню в церкви, оказался беглецом из психушки
Появились подробности о «техасском стрелке» Девине Келли, расстрелявшем в прошлое воскресенье людей в церкви американского города Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Выяснилось, что около пяти лет назад Келли, убивший 26 человек и ранивший 20, совершил побег из психиатрической клиники. В 2012 году, по данным местной полиции, он был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда впоследствии сбежал.
Полицейских, которые тогда производили арест Келли, были
предупреждены начальством о том, что субъект опасен как для себя самого, так и
для окружающих. Пять лет назад Девина Келли в исполнение приговора военного
трибунала отправили проходить принудительное лечение. А предстал перед военным
судом он за неоднократные избиения жены и приемного ребенка. За два года до
этого Девин Келли поступил на службу на военную базу «Холломэн», штат
Нью-Мексико. Также этот военнослужащий не единожды угрожал и пытался осуществить
физическую расправу над своими непосредственными командирами.
Напомним, в минувшее воскресенье, 5 ноября, в американском
Техасе неизвестный вооруженный мужчина устроил кровавою бойню во время утренней
службы Божьей в баптистской церкви. Преступник пронес в помещение оружие и стал
расстреливать людей. От пуль, выпущенных безумцем, погибли 26 человек, среди
которых – дети. Еще порядка 20 прихожан церкви получили огнестрельные ранения. Драма
разыгралась в Первой баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс
приблизительно в половине двенадцатого по местному времени. Всего на службе в
то утро присутствовало около 50 человек.
Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции (по другим
данным – совершил самоубийство при побеге), которые прибыли на место. К церкви
тогда было вызвано сразу шесть вертолетов, чтобы транспортировать раненных и
тела убитых в ближние медучреждения. Потерпевшие были доставлены в Сан-Антонио.
Текст: Е. Скобелева