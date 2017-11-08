Техасский стрелок, устроивший бойню в церкви, оказался беглецом из психушки

Полицейских, которые тогда производили арест Келли, были предупреждены начальством о том, что субъект опасен как для себя самого, так и для окружающих. Пять лет назад Девина Келли в исполнение приговора военного трибунала отправили проходить принудительное лечение. А предстал перед военным судом он за неоднократные избиения жены и приемного ребенка. За два года до этого Девин Келли поступил на службу на военную базу «Холломэн», штат Нью-Мексико. Также этот военнослужащий не единожды угрожал и пытался осуществить физическую расправу над своими непосредственными командирами.





Напомним, в минувшее воскресенье, 5 ноября, в американском Техасе неизвестный вооруженный мужчина устроил кровавою бойню во время утренней службы Божьей в баптистской церкви. Преступник пронес в помещение оружие и стал расстреливать людей. От пуль, выпущенных безумцем, погибли 26 человек, среди которых – дети. Еще порядка 20 прихожан церкви получили огнестрельные ранения. Драма разыгралась в Первой баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс приблизительно в половине двенадцатого по местному времени. Всего на службе в то утро присутствовало около 50 человек.

Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции (по другим данным – совершил самоубийство при побеге), которые прибыли на место. К церкви тогда было вызвано сразу шесть вертолетов, чтобы транспортировать раненных и тела убитых в ближние медучреждения. Потерпевшие были доставлены в Сан-Антонио.

Текст: Е. Скобелева