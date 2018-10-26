По меньшей мере 14 детей ранены в результате нападения с ножом в детском саду в Китае

Нападавшей оказалась 39-летняя женщина. Ее уже опознали. Фамилия нападавшей Лю.



Об инциденте известно следующее: женщина напала на детей у ворот детского сада. В руках у нее был кухонный нож. Эта информация представлена в заявлении местной полиции.

Нападение произошло около 9.30 утра по местному времени, когда дети вернулись с утренней зарядки.

Пострадавших доставили в больницу, а в это время как охранники и сотрудники детского сада сдерживали нападавшего, говорится в заявлении.

Полиция расследует инцидент и пока не дала никаких возможных мотивов для нападения.

напомним, что в сентябре в Китае казнили мужчину, осужденного за убийство девяти учащихся и ранения 11 человек в результате нападения с применением ножа в средней школе, центральная провинция Шэньси.

Текст: Т. Сокот



