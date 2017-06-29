От рака скончался звезда «Девушки с татуировкой дракона»

Ушел из жизни звезда «Девушки с татуировкой дракона» и еще двух кинолент, снятых по романам трилогии «Миллениум», Микаэль Нюквист. Шведскому актеру было 56 лет. Он проиграл в неравной и изнурительной битве с онкологической болезнью – раком легких. О смерти артиста кино сообщил прессе его представитель.



По словам менеджера, Нюквист умер в окружении родных и близких. Вдовой осталась жена Катарина, осиротели двое их детей. «Радость и страсть Микаэля были заразными для всех, кто знал и любил его. Под влияние его шарма и харизмы попадали все, а его любовь к исскуству чувствовал каждый, кому посчастливилось работать с ним на одной сценической площадке», – слова из официального заявления семьи актера о постигшей их утрате.

Кроме «Девушки с тату в виде дракона», которая сделала его знаменитым на весь мир, Блюмквист также играл в боевике «Миссия неосуществима: Протокол Фантом».

Текст: Е. Скобелева