От рака скончался звезда «Девушки с татуировкой дракона»
Ушел из жизни на 56-м году известный шведский актер Микаэль Нюквист. Актер в последние годы боролся с раком легких.
Ушел из жизни звезда «Девушки с татуировкой дракона» и еще
двух кинолент, снятых по романам трилогии «Миллениум», Микаэль Нюквист.
Шведскому актеру было 56 лет. Он проиграл в неравной и изнурительной битве с
онкологической болезнью – раком легких. О смерти артиста кино сообщил прессе
его представитель.
По словам менеджера, Нюквист умер в окружении родных и близких. Вдовой осталась жена Катарина, осиротели двое их детей. «Радость и страсть Микаэля были заразными для всех, кто знал и любил его. Под влияние его шарма и харизмы попадали все, а его любовь к исскуству чувствовал каждый, кому посчастливилось работать с ним на одной сценической площадке», – слова из официального заявления семьи актера о постигшей их утрате.
Кроме «Девушки с тату в виде дракона», которая сделала его знаменитым на весь мир, Блюмквист также играл в боевике «Миссия неосуществима: Протокол Фантом».
Текст: Е. Скобелева