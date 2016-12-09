В возрасте 95 лет скончался первый американский астронавт

Кстати, свой полет на орбиту Джон Гленн совершил в феврале 1962 года – почти год спустя после Юрия Гагарина. Американец еще раз отправился в космос в возрасте 77 лет, тем самым став самым старым космонавтом.



Бывший летчик-испытатель занял пост сенатора от штата Огайо. В конгрессе Гленн заседал с 1974 по 1999 годы. В 2012 году президент Барак Обама наградил его Президентской медалью Свободы – это высшая гражданская награда США.

Джон Гленн попал в больницу несколько дней назад. Его здоровье ухудшилось после операции на сердце в 2014 году.

Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью астронавта Джона Гленна. В сообщении от пресс-службы Белого дома указано, что Гленн "вдохновил миллионы ученых, инженеров и астронавтов, которые когда-нибудь доставят нас к Марсу". Избранный президент Дональд Трамп в Twitter написал: "Мы потеряли великого пионера в небе и космосе Джона Гленна".

Текст: Е. Скобелева