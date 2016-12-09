В возрасте 95 лет скончался первый американский астронавт
Джон Гленн, совершивший космический полет в 1962 году, умер в четверг, 8 декабря, в городе Коламбус. Ему было 95 лет. О смерти Гленна сообщили на сайте университета Огайо, который носит его имя.
Кстати, свой полет на орбиту Джон Гленн совершил в
феврале 1962 года – почти год спустя после Юрия Гагарина. Американец еще раз
отправился в космос в возрасте 77 лет, тем самым став самым старым космонавтом.
Бывший летчик-испытатель занял пост сенатора от штата
Огайо. В конгрессе Гленн заседал с 1974 по 1999 годы. В 2012 году президент Барак
Обама наградил его Президентской медалью Свободы – это высшая гражданская награда
США.
Джон Гленн попал в больницу несколько дней назад. Его здоровье ухудшилось после операции на сердце в 2014 году.
Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью астронавта Джона Гленна. В сообщении от пресс-службы Белого дома указано, что Гленн "вдохновил миллионы ученых, инженеров и астронавтов, которые когда-нибудь доставят нас к Марсу". Избранный президент Дональд Трамп в Twitter написал: "Мы потеряли великого пионера в небе и космосе Джона Гленна".
Текст: Е. Скобелева