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В возрасте 95 лет скончался первый американский астронавт

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В возрасте 95 лет скончался первый американский астронавт

09.12.2016 10:23 / В мире / Прочли: 39 человек

Джон Гленн, совершивший космический полет в 1962 году, умер в четверг, 8 декабря, в городе Коламбус. Ему было 95 лет. О смерти Гленна сообщили на сайте университета Огайо, который носит его имя. 

Кстати, свой полет на орбиту Джон Гленн совершил в феврале 1962 года – почти год спустя после Юрия Гагарина. Американец еще раз отправился в космос в возрасте 77 лет, тем самым став самым старым космонавтом.

Бывший летчик-испытатель занял пост сенатора от штата Огайо. В конгрессе Гленн заседал с 1974 по 1999 годы. В 2012 году президент Барак Обама наградил его Президентской медалью Свободы – это высшая гражданская награда США.

Джон Гленн попал в больницу несколько дней назад. Его здоровье ухудшилось после операции на сердце в 2014 году. 

Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью астронавта Джона Гленна. В сообщении от пресс-службы Белого дома указано, что Гленн "вдохновил миллионы ученых, инженеров и астронавтов, которые когда-нибудь доставят нас к Марсу". Избранный президент Дональд Трамп в Twitter написал: "Мы потеряли великого пионера в небе и космосе Джона Гленна".

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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