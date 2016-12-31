В Москве отменили более 40 авиарейсов, 29 задержали

Синоптики сообщили, что в последний день уходящего года в столице будет облачная погода, ожидается мокрый снег. Изменится температура воздуха. Она прогреется до плюс двух градусов.







В это время по причине погодных условий в Заполярье задерживается рейс из Санкт-Петербурга в Мурманскую область. В настоящий момент в районе аэропорта продолжается снег. В мурманском гидрометцентре сообщили, что уровень выпавшего в декабре снега побил рекорд на протяжении всей истории метеонаблюдений.





Текст: Т. Сокот



