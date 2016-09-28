России угрожает новый штамм гриппа, иммунитета против которого у россиян нет

Как сообщили в надзорном ведомстве, после новогодних праздников в России ожидается всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что в предстоящем эпидсезоне ожидается циркуляция таких вирусов: варианты типа А ­– «Калифорния» (H1N1), «Гонконг» (H3N2); типа В – «Брисбен». Особенно опасным руководительница Роспотребнадзора назвала вирус «гонконгского гриппа» H3N2.



«Этой зимой приходит к нам вариант «Гонконг», с которым мы не стыкались достаточно давно. Наиболее интенсивно он распространялся в 1968­–1969 годах, и в этом есть определенные риски, потому что мы предполагаем, что иммунитета против этого варианта вируса гриппа у нас нет», — отметила Попова.

В минувшем году на грипп варианта А (H3N2) пришлось около 4% всех заболевших россиян. Сегодня, заверяет главный санврач России, по всей стране проходят прививочные мероприятия и все регионы обеспечены протигриппозными вакцинами. Кроме того, дополнительно закупят более 47 миллионов доз отечественных препаратов.

Текст: Е. Скобелева