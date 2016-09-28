России угрожает новый штамм гриппа, иммунитета против которого у россиян нет
В Роспотребнадзоре сообщили, что после Нового года россиян ожидает эпидемия гриппа. Особенно опасен «гонконгский вариант».
Как сообщили в надзорном ведомстве, после новогодних
праздников в России ожидается всплеск заболеваемости гриппом и острыми
респираторными заболеваниями. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач
РФ Анна Попова отметила, что в предстоящем эпидсезоне ожидается циркуляция
таких вирусов: варианты типа А – «Калифорния» (H1N1), «Гонконг» (H3N2); типа В – «Брисбен».
Особенно опасным руководительница Роспотребнадзора назвала вирус «гонконгского
гриппа» H3N2.
«Этой зимой приходит к нам вариант «Гонконг», с которым мы не стыкались достаточно давно. Наиболее интенсивно он распространялся в 1968–1969 годах, и в этом есть определенные риски, потому что мы предполагаем, что иммунитета против этого варианта вируса гриппа у нас нет», — отметила Попова.
В минувшем году на грипп варианта А (H3N2) пришлось около 4% всех заболевших россиян. Сегодня, заверяет главный санврач России, по всей стране проходят прививочные мероприятия и все регионы обеспечены протигриппозными вакцинами. Кроме того, дополнительно закупят более 47 миллионов доз отечественных препаратов.
Текст: Е. Скобелева