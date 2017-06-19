На туристический лагерь в Мали напали вооруженные люди

Речь идет о группе вооруженных людей, которые в воскресенье напали в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь. Напомним, что в нем находились граждане западных стран.







Происшествие прокомментировали представители миссии ООН в стране. Они сообщили, что в результате нападения есть жертвы. Число погибших не обнародовано.





Стрельбу со стороны лагеря слышали жители Бамако. Лагерь находится на окраине города.





В сторону туристического лагеря отправились машины, в которых находислись малийские и французские военные.





Представители силовых структур страны сообщили, что в результате нападения, возможно, захвачены иностранные граждане.





Текст: Т. Сокот



