Вирусолог о появлении новой разновидности свиного гриппа в Бразилии









Она говорит, что речь идет о новой разновидности вируса свиного гриппа. Суть в том, что в его образцах специалисты обнаружили генетические конфигурации, которые отличаются от иных вирусов гриппа типа A/H1N2.

Сикейра говорит, что с момента появления вируса (с 2005 года) они обнаружили 25 разновидностей гриппа A/H1N2.

Ее мнение по этому поводу следующее: "Но найденная нами в Ибипоране модификация отличается от всех остальных, ранее выявленных в мире".

Текст: Т. Сокот



