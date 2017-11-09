Экстренное предупреждение МЧС касается тумана в Москве

В сообщении спасательного ведомства сказано следующее: - «до 10:00 по московскому времени 10.11.17 в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) ожидается туман с видимостью 200-500 метров».



В результате сильного тумана ухудшились погодные условия. Поэтому автолюбители на дорогах рекомендовали быть более бдительными. Им рекомендуется держаться на большом расстоянии от тех автомобилей, которые идут впереди.





Текст: Т. Сокот



