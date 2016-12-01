Шахматист Карлсен отстоял титул чемпиона, обыграв россиянина Карякина
01.12.2016 10:14 / Спорт / Прочли: 144 человек
26-летний норвежец Магнус Карлсен, одержав победу на матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года сумел подтвердить титул, завоеванный им в 2013 году. Владелец шахматной короны, переигравший россиянина Сергея Карякина, получит 600 тысяч долларов вознаграждения.
В битве за шахматную корону 26-летний гроссмейстер из Норвегии Магнус Карлсен обыграл представителя РФ симферопольца Сергея Карякина в четвертом рапиде тай-брейка со счетом 3:1. Таким образом норвежец подтвердил титул чемпиона мира по шахматам, которого удостоился за великолепную игру в 2013 году.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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