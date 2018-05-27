Пожар на МКАД: сгорел грузовик

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в грузовике. Єта информация принадлежит представителям пресс-служб столичных управлений МЧС РФ и ГИБДД.







В главке МЧС по поводу возгорания на МКАД сообщили следующее: - "В 21:30 поступило сообщение о возгорании на 37-м км внешней стороны МКАД, в настоящее время оно ликвидировано".





Последствия случившегося прокомментировали в ГИБДД, уточнив информацию о том, что в грузовике произошло самовозгорание.





Пострадавшие в результате пожара на МКАД отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



