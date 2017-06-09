Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Под колесами поезда метро в Москве погибла внучка Никиты Хрущева

Рейтинг: 4.5/5 (2 голосов)

Под колесами поезда метро в Москве погибла внучка Никиты Хрущева

09.06.2017 22:01 / Происшествия / Прочли: 220 человек

Страшная смерть настигла 77-летнюю наследницу бывшего генерального секретаря ЦК КПСС.

В пятницу, 9 июня, под колесами электрички погибла пожилая женщина. Личность погибшей установлена. Произошел трагический инцидент на станции Мичуринец. Жертвой оказалась 77-летняя Юлия Хрущева, дочь родного сына одного из вождей СССР Никиты Хрущева.

Юлия Хрущева якобы споткнулась и упала на рейки. Параллельно рассматривается также и версия, что женщина почтенного возраста пошла на самоубийство. В Интернете уже появились снимки, сделанные репортерами на месте трагедии.  

Досье. Юлия Хрущева юридически являлась одновременно и внучкой, и приемной дочерью советского лидера Никиты Хрущева. Она дочь Леонида Хрущева, сына генсека, который пропал без вести в водовороте Второй мировой в 1943 году. Позднее высокопоставленный дедушка принял решение удочерить собственную внучку.  Юлия леонидовна получила высшее журналистское образование, окончив журфак МГУ, но по специальности почти не работала.

Напомним, в прошлом году в возрасте 88 лет ушла из жизни Рада Аджубей, старшая дочь Никиты Хрущева.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Стреляющая Америка: в Сан-Франциско в ходе стрельбы погибли четыре человекаСтреляющая Америка: в Сан-Франциско в ходе стрельбы погибли четыре человека
15.06.2017 07:20 / Происшествия
Стрелявшего ранили. Полицейские подтвердили этот факт и сообщили, что стрелок скончался в больнице....
В результате взрыва на промышленном предприятии в Анкаре погиб один человекВ результате взрыва на промышленном предприятии в Анкаре погиб один человек
15.06.2017 07:07 / Происшествия
Речь идет о взрыве, который прогремел на промышленном предприятии, что расположено в районе Енимахалле....
Увеличилось число госпитализированных в результате пожара в Лондоне Увеличилось число госпитализированных в результате пожара в Лондоне
15.06.2017 07:02 / Происшествия
Оно выросло до 69 человек. Из них 18 человек находятся в критическом состоянии....
Владимир Путин: «Чьим-то мечтам о крахе России сбыться не суждено»Владимир Путин: «Чьим-то мечтам о крахе России сбыться не суждено»
15.06.2017 00:37 / Происшествия
Глава РФ Владимир Путин, с его слов, осознает, что в Европе и США есть много людей, которые мечтают «повалить ...
В США пенсионер стрелял в члена Конгресса из винтовки В США пенсионер стрелял в члена Конгресса из винтовки
15.06.2017 00:00 / Происшествия
В Соединенных Штатах ЧП: вооруженный мужчина стрелял в конгрессмена и членов его команды....
Китайцы всерьез намерены научиться выращивать картофель на ЛунеКитайцы всерьез намерены научиться выращивать картофель на Луне
14.06.2017 23:49 / Наука
Ученые из поднебесной поставили себе цель: собрать урожай картошки на естественном спутнике Земли....
В результате крушения самолета на западе США погибли людиВ результате крушения самолета на западе США погибли люди
14.06.2017 23:45 / Происшествия
Это был подросток и его отец. Известно, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета с аэродрома Руидосо,...
В Париже спасли двух тинейджеров, которые трое суток блуждали в катакомбахВ Париже спасли двух тинейджеров, которые трое суток блуждали в катакомбах
14.06.2017 23:24 / В мире
Во французской столице в результате успешной спасательной операции в сложной системе подземелий, расположенных...
В результате пожара в высотке, Лондон, погибли шесть человекВ результате пожара в высотке, Лондон, погибли шесть человек
14.06.2017 23:15 / Происшествия
Скотленд-Ярд ожидает, что увеличится количество жертв. ...
Малайзийский Boeing жестко приземлился в аэропорту ДжакартыМалайзийский Boeing жестко приземлился в аэропорту Джакарты
14.06.2017 23:04 / Происшествия
Причина инцидента - повреждение шасси....

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100