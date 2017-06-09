Под колесами поезда метро в Москве погибла внучка Никиты Хрущева

В пятницу, 9 июня, под колесами электрички погибла пожилая женщина. Личность погибшей установлена. Произошел трагический инцидент на станции Мичуринец. Жертвой оказалась 77-летняя Юлия Хрущева, дочь родного сына одного из вождей СССР Никиты Хрущева.



Юлия Хрущева якобы споткнулась и упала на рейки. Параллельно рассматривается также и версия, что женщина почтенного возраста пошла на самоубийство. В Интернете уже появились снимки, сделанные репортерами на месте трагедии.

Досье. Юлия Хрущева юридически являлась одновременно и внучкой, и приемной дочерью советского лидера Никиты Хрущева. Она дочь Леонида Хрущева, сына генсека, который пропал без вести в водовороте Второй мировой в 1943 году. Позднее высокопоставленный дедушка принял решение удочерить собственную внучку. Юлия леонидовна получила высшее журналистское образование, окончив журфак МГУ, но по специальности почти не работала.

Напомним, в прошлом году в возрасте 88 лет ушла из жизни Рада Аджубей, старшая дочь Никиты Хрущева.

Текст: Е. Скобелева