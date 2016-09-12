В планах Porsche представить в Париже новую гибридную модель Panamera 4 E-Hybrid

Что касается суммарной мощности силовой установки автомобиля, она составляет 462 л.с. О расходе топлива в новом европейском тестовом цикле для плагин-гибридных моделей известно, что оно составляет 2,5 л на 100 км. Это соответствует выбросу СО2 56 г/км.







В Panamera 4 E-Hybrid используется сейчас новая в этом сегменте автомобилей гибридная стратегия от 918 Spyder.





В настоящий момент продолжаются приниматься заказы на Panamera 4 E-Hybrid. Что касается стоимости автомобиля, она составляет от 7 244 000 руб. Уже первые поставки будут в апреле 2017 года.





Текст:

Т. Сокот



