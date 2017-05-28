В лондонском театре Old Viс эвакуировали людей по причине угрозы взрыва

Зрители лондонского театра Old Viс были вчера эвакуированы после того, как в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва.







Эвакуация проводилась во время спектакля "Войцек". В нем рассказывается о жизни в Берлине 1980-х годов. Одна из главных ролей в нем принадлежит актеру Джону Бойега, известному многим по ролям в двух последних эпизодах "Звездных войн".





Помимо актеров и зрителей театра эвакуированы были посетители находящихся поблизости ресторанов и пабов. Перекрыты оказались близлежащие дороги. Жителям рекомендовали избегать посещения этого района.





Великобритания понизила уровень террористической угрозы,который был введен после совершенного в ночь на 23 мая теракта в Манчестере. Однако военнослужащие должны оставаться на улицах страны до вторника.





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Т. Сокот



