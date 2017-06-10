Инцидент на базе ВВС США в Аризоне: приостановлены полеты F-35
10.06.2017 20:11 / Происшествия / Прочли: 248 человек
Это непосредствено связано с инцидентами в воздухе. Командование базы планирует, что возобновит полеты F-35 12 июня.
Полеты истребителей пятого поколения F-35, которые дислоцированы на базе ВВС США Люк, штат Аризона, приостановлены до 12 июня. Причина принятия подобного решения – целая серия инцидентов. Это сообщение принадлежит командованию. Согласно обнародованным данным, они обусловлены состоянием здоровья летчиков. У них наблюдались симптомы, которые схожи с кислородной недостаточностью.
Напомним, что начиная со 2 мая "пятеро летчиков F-35 Lightning II во время полета проинформировали об инцидентах физиологического свойства". Они и вынудили их перейти на резервную систему кислородного питания.
Командование военного объекта сообщило, что "во всех случаях резервная система кислородного питания сработала как нужно, пилоты корректно выполнили необходимые действия и благополучно приземлились".
Командир 56-й эскадрильи ВВС США на базе Люк генерал Брук Леонард уточнил, что "мы отменили полеты F-35, чтобы синхронизировать операции и техническое обслуживание с целью обеспечить безопасность действий в воздухе. ВВС воспринимают эти случаи физиологического характера серьезно, мы сосредоточены на охране здоровья и обеспечении безопасности наших летчиков". Он пообещал принять все меры, чтобы оперативно установить причины инцидентов.
Леонард обратил внимание на то, что командование рассчитывает на то, что полеты F-35 восстановятся 12 июня. Что касается запрета, он имеет отношение только к истребителям, дислоцированным на базе Люк в Аризоне.
Напомним, что в апреле более 100 авиаинструкторов ВМС США отказались выполнять полеты. Они тоже опасались за свое здоровье, имея ввиду проблемы с системой кислородного питания в учебно-тренировочных самолетах T-45. Также жаловались и инструкторы. Они сообщали о симптомах гистотоксической (тканевой) гипоксии, представляющей собой кислородное голодание клеток человеческого организма. Оно может быть вызвано не только острым отравлением. Это на первый взгляд незначительный фактор. Вследствие этого снижается способность клеток усваивать кислород. Один из симптомов такого состояния – это временная потеря способности ориентироваться в пространстве, что ставит под угрозу жизнь летчика.
Несколько слов об F-35. Это многоцелевая боевая машина. Она спроектирована с использованием технологии "стелс". Она способна нести ядерные боеголовки. Вместе с США в ее создании участвовала Дания, Австралия, Канада, Великобритания, Италия, Нидерланды, Турция и Норвегия. В планах приобретение самолета Японией и Израилем.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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