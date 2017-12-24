ДТП на севере Германии произошло с участием туристического автобуса

В результате инцидента есть пострадавшие - один человек. Это водитель.







Речь идет о туристическом автобусе, который попал в аварию на севере ФРГ, рядом с Росток (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). пострадал водитель.





Несколько слов об инциденте. Он случился на трассе А19, ближе на юг от Ростока. Автобус пока по непонятной причине вылетел с дороги в кювет. Здесь он врезался в дерево. Всего в туристическом автобусе было 22 пассажира. Они не пострадали. Позже эти люди продолжили свое путешествие на ином пассажирском автобусе. У водителя легкие травмы.





Текст: Т. Сокот



