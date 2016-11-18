Во время обвала шахты в Турции погибли четыре человека

В одной из шахт на юго-востоке Турции, провинция Сиирт, произошел обвал. Погибли по меньшей мере четыре человека.







Более десятка человек сейчас могут находиться под завалами.





На место происшествия оправились сотрудники аварийных служб. Одновременно выехали машины скорой помощи.





В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция.





Текст:

Т. Сокот



