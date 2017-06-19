В Брюсселе стартовали переговоры по «Брексит»

Сегодняшняя первая встреча двух сторон дала старт переговорному процессу. В ходе последнего будут оговорены условия, на которых Великая Британия покинет Евросоюз. Глава делегации ЕС Мишель Барнье после переговоров в Брюсселе отметил, что эта встреча была полезной и стала хорошим почином переговоров, «отсчет которым уже дан». По словам представителя Евросоюза, сегодня стороны пришли к соглашению касательно дат, организации и приоритетов дальнейшего диалога. Который должен начаться с самых важных вопросов. «Необходимо снять эту неопределенность, которую повлек за собой «Брексит» (решение британцев покинуть ЕС). Мы должны быть уверены, что выход Великобритании будет урегулированным. А уже после этого. Во второй фазу, мы будем договариваться о будущем партнерстве», – изложил план дальнейших действий Барнье.



Также он добавил, что стороны уговорились каждый месяц выделять на переговоры неделю, чтобы между встречами было время на обдумывание предложений и обмен ими.

Британию в этом разговоре представлял министр по делам выхода Дэйвид Дэвис, который отметил в свою очередь, что он был мотивирован конструктивным подходом к делу обеих сторон. «Мы заложили прочный фундамент для последующих переговоров, с амбициозным, но все же реальным графиком», – настроен оптимистично британец.

Напомним, Соединенное Королевство должно выйти из состава Европейского Союза до апреля 2019-го. Это станет логичным результатом референдума-2016, на котором незначительным большинством подданные Великобритании высказались за выход их страны из ЕС. Действующий британский премьер Тереза Мэй, опираясь на 50-ю статью Лиссабонского договора, дала ход «Брекситу» 29 мая нынешнего года. Процедура такого выхода должна занять не более двух лет.

Текст: Е. Скобелева