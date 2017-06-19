В Брюсселе стартовали переговоры по «Брексит»
В столице Бельгии в понедельник, 19 июня, состоялась первая встреча представителей ЕС и Великобритании по вопросам выхода последней из состава международного политического союза.
Сегодняшняя первая встреча двух сторон дала старт
переговорному процессу. В ходе последнего будут оговорены условия, на которых Великая
Британия покинет Евросоюз. Глава делегации ЕС Мишель Барнье после переговоров в
Брюсселе отметил, что эта встреча была полезной и стала хорошим почином
переговоров, «отсчет которым уже дан». По словам представителя Евросоюза,
сегодня стороны пришли к соглашению касательно дат, организации и приоритетов
дальнейшего диалога. Который должен начаться с самых важных вопросов. «Необходимо снять эту неопределенность,
которую повлек за собой «Брексит» (решение британцев покинуть ЕС). Мы должны быть
уверены, что выход Великобритании будет урегулированным. А уже после этого. Во второй
фазу, мы будем договариваться о будущем партнерстве», – изложил план дальнейших
действий Барнье.
Также он добавил, что
стороны уговорились каждый месяц выделять на переговоры неделю, чтобы между
встречами было время на обдумывание предложений и обмен ими.
Британию в этом
разговоре представлял министр по делам выхода Дэйвид Дэвис, который отметил в
свою очередь, что он был мотивирован конструктивным подходом к делу обеих
сторон. «Мы заложили прочный фундамент для последующих переговоров, с
амбициозным, но все же реальным графиком», – настроен оптимистично британец.
Напомним, Соединенное
Королевство должно выйти из состава Европейского Союза до апреля 2019-го. Это
станет логичным результатом референдума-2016, на котором незначительным
большинством подданные Великобритании высказались за выход их страны из ЕС. Действующий британский премьер Тереза Мэй, опираясь
на 50-ю статью Лиссабонского договора, дала ход «Брекситу» 29 мая нынешнего
года. Процедура такого выхода должна занять не более двух лет.
Текст: Е. Скобелева