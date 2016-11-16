Уральский подросток застрелил девушку из отцовского ружья

Вечером вторника, 15 ноября, в квартире одного из многоквартирных домов в поселке Октябрьский города Копейска Челябинской области выявили мертвой 16-летнюю девушку с пулевым отверстием в теле.



В областном управлении СК РФ начата проверка относительно 15-летнего жителя Копейска, который, по предварительным данным, якобы по неосторожности застрелил 16-летнюю подругу, показывая ей отцовское ружье.

Пресс-служба следственного ведомства сообщает: «Вечером 15 ноября в квартире одного из домов в поселке Октябрьский города Копейска обнаружено тело 16-летней девушки с огнестрельным ранением. По данному факту организована доследственная проверка. По данным предварительного следствия, выстрел был произведен, когда приятель девушки – 15-летний парень – демонстрировал ей охотничье ружье своего отца».

В региональном Следкоме отметили, что в настоящий момент увыясняются все детали трагического инцидента. Проводятся необходимые проверки.

Текст: Е. Скобелева