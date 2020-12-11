Эрдоган критикует позицию Макрона по Карабаху





Возмущение турецкого лидера следующее: "У господина Макрона нет права встать и сказать, что это Нагорный Карабах — это государство, исходя лишь из решения Национального собрания Франции. На это даже премьер-министр Армении Пашинян не решается, а во Франции стараются пронести".

Текст: Т. Сокот



