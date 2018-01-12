В Иране и Ираке было зафиксировано сразу два землетрясения

Что касается очага природного явления, он залег на глубине 40 километров. Толчки чувствовались во многих городах республики.



Какая-либо информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Еще одно землетрясение произошло в провинции Керман, что расположена на юге Ирана. Что касается его магнитуды, она составила 5,1 балла. Это природное явление специалисты зафиксировали в 700 километрах от Тегерана. Его эпицентр расположен был на глубине 10 километров.





Текст: Т. Сокот



