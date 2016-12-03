Разбившийся индонезийский самолет ищет авиация Сингапура
03.12.2016 23:04 / Происшествия / Прочли: 103 человек
Сингапур принял решение направил авиацию на поиски разбившегося индонезийского самолета. Одновременно ВМС Индонезии решили направить три корабля и две патрульные лодки с целью участия в поисковой операции.
Сингапур решил направить самолет и вертолет на поиски обломков разбившегося вчера индонезийского M-28 Skytruck. Это распространенное сообщение Управления гражданской авиации Сингапура, в воздушной зоне ответственности которого и случилась эта катастрофа.
В заявлении сказано, что "последний сигнал был зафиксирован радаром примерно в 40 морских милях (72 км) от города Танджунгпинанг (административный центр западной индонезийской провинции Архипелаг Риау - прим. корр. ТАСС), связь с бортом P4201 была потеряна в 11:22 по местному времени (06:22 мск)".
Одновременно в сообщении представлена следующая информация: - "для поисков жертв и обломков воздушного судна из Сингапура был направлен самолет Fokker 50, а также транспортный вертолет Super Puma".
Одновременно ВМС Индонезии приняли решение направить три корабля и две патрульные лодки в целях участия в поисковой операции.
В СМИ обнародована информация, что никто из находившихся на борту не выжил. Кроме того нет точных данных о числе жертв. В СМИ представлена информация о том, что на борту было от 12 до 19 человек.
Самолет эксплуатировали правоохранительные органы Индонезии. Он совершал следующий рейс: из города Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на остров Батам, что расположен в провинции Архипелаг Риау.
Происшествие прокомментировал командующий военно-морской базой Танджунгпинанг С. Ираван. Он ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что перед падением M-28 Skytruck в воду был слышен громкий хлопок, который был похож на взрыв.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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