Красноярец, болеющий психическим расстройством, зарубил брата и мать

По информации следствия, тела 35-летнего стоматолога и его 64-летней матери, работавшей кардиологом, нашли вчера днем в одном из частных домов поселка. На телах были зафиксированы рубленые раны головы. В совершении жестокого преступления заподозрили 23-летнего сына и брата погибших.



Известно, что молодой человек, подозреваемый в двойном убийстве близких людей, страдает от психического заболевания. После происшествия парень убежал из дома, сейчас его разыскивают правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Текст: Е. Скобелева