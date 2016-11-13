Ведущий актер Тверского театра скончался на сцене

В пятницу, 11 ноября, прямо на сцене родного Тверского академического театра драмы скончался ведущий актер Борис Лифанов. Он упал на театральные подмостки, поклонившись перед зрителями после завершения комедийной пьесы «Восемь любящих женщин». Заслуженному артисту России было всего 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба ТАТД.

В спектакле, поставленному по роману именитого французского драматурга Робера Тома, Лифанов играл достопочтенного главу семейства Марселя — жителя французской глубинки, найденного мертвым с ножом в спине в своей же постели.

Как отмечают в печальном известии работники театра, в тот вечер публика поздравляла актеров с блистательным представлением бурными неумолкаемыми овациями и долго не желала отпускать их за занавес. Борис Лифанов умер, как настоящий театрал, на сцене, которой отдал более тридцати лет своей жизни.

Выступая на подмостках тверского драмтеатра, Лифанов окончил актерский факультет ГИТИС и начал сниматься в кино. Так, он отметился ролями в телесериалах «Дети Арбата», «Провинциальные страсти», «Полный вперед!» и «Кадетство».





Текст: Е. Скобелева