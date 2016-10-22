На западе МКАД в результате ДТП пострадал один человек

Движение транспорта на западной части МКАД затруднено по причине ДТП с участием двух грузовиков.







В результате случившегося пострадал один человек. Таково сообщение столичной Госавтоинспекции.









В СМИ о происшествии представлено следующее сообщение: - "столкновение двух грузовиков произошло на внешней стороне на 60-м километре МКАД. Водитель одного из автомобилей оказался зажатым в салоне, потерпевшего освободили спасатели".





В результате аварии движение транспорта оказалось серьезно затруднено.





На место ЧП выехали сотрудники ДПС.





Текст:

Т. Сокот



