На западе МКАД в результате ДТП пострадал один человек
22.10.2016 06:02 / Происшествия / Прочли: 103 человек
В результате случившегося движение транспорта в месте аварии оказалось серьезно затруднено.
Движение транспорта на западной части МКАД затруднено по причине ДТП с участием двух грузовиков.
В результате случившегося пострадал один человек. Таково сообщение столичной Госавтоинспекции.
В СМИ о происшествии представлено следующее сообщение: - "столкновение двух грузовиков произошло на внешней стороне на 60-м километре МКАД. Водитель одного из автомобилей оказался зажатым в салоне, потерпевшего освободили спасатели".
В результате аварии движение транспорта оказалось серьезно затруднено.
На место ЧП выехали сотрудники ДПС.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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