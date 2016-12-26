В планах США выделить приблизительно $200 млн на борьбу с вирусом Зика в Техасе
26.12.2016 13:41 / Общество / Прочли: 181 человек
Эти средства будут использовать для профилактики заболевания, выявление вируса Зика у беременных, а также повышать уровень работы медицинских лабораторий.
Федеральные власти США выделили $184 млн на борьбу с распространением вируса Зика в Техасе. Дело в том, что в этом штате, наряду с Флоридой, специалистами зафиксированы случаи заражения вирусом. Напомним, что люди, заболевшие лихорадкой Зика, и те, которые проживают в иных штатах, заразились этим заболеванием во время поездок в зарубежные страны.
Обратим внимание, что сегодня на борьбу с вирусом в Техасе должны израсходовать деньги по программам Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Они предусмотрены на улучшение работы медицинских лабораторий. Часть из них пойдет на то, чтобы выявить заболевание у беременных женщин и многочисленные профилактические мероприятия.
Напомним, что число заболевших лихорадкой в Соединенных Штатах увеличится. Согласно данным ЦКПЗ на 21 декабря, это заболевание диагностировано специалистами у 4756 человек. Из них 215 заразились на территории США. Это Флорида и Техас. Остальные люди заразились во время поездок в иные страны. Среди заболевших очень много беременных африканок - 1246 человек.
Наибольше вирус Зика распространяется в континентальной части США, Флорида. Здесь выявлено более 1 тыс. заболевших. Из них 210 человек заразились на территории штата.
На борьбу со столь опасным заболеванием во Флориде выделены существенные средства. В ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико число заразившихся превысило 30 тыс. человек. Более 230 жителей Пуэрто-Рико госпитализировали. У этих людей возникли определенные осложнения. Вирус спровоцировал развитие у них иных болезней. Уже скончались несколько человек.
Несколько слов о вирусе Зика. Он зафиксирован учеными в 1947 году, территория Уганды. Разносчик заболевания - комар Aedes aegypti. Напомним, что ранее вспышки лихорадки зафиксированы были в Африке, Азии, Северной и Южной Америке, Тихоокеанском регионе.
Очень опасен вирус Зика для беременных женщин.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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