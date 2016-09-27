Землетрясение, магнитуда которого 5,2, случилось у берегов архипелага Фиджи

Землетрясение, магнитуда которого 5,2, случилось вчера в Тихом океане ближе на юг от архипелага Фиджи. Таково сообщение Геологической службы США.





Что касается эпицентра подземных толчков, он находился в 171 км на юг от столицы Республики Фиджи - города Сува. Население здесь превышает 77 тыс. человек. Очаг стихии залег на глубине 52,2 км.









Сегодня снова у островов Фиджи неспокойно. В Тихом океане произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.





Что касается эпицентра подземных толчков, он находился в 491,4 км на юго-восток от столицы столицы Республики Фиджи - города Сува. Очаг стихии залег на глубине 572,4 км. Таково сообщение Геологической службы США.

Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Нет данных и об угрозы возникновения цунами.